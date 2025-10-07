صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:نقشہ نہ ہونے پر سیل دکانیں رشوت لیکر ڈی سیل

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:نقشہ نہ ہونے پر سیل دکانیں رشوت لیکر ڈی سیل

دکانیں ڈی سیل ہونے اور عملہ کی جانب سے پیسے لینے کا علم نہیں :انفورسمنٹ سپرنٹنڈنٹ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ کے عملہ نے جنرل بس سٹینڈ اور کشمیر روڈ میں نقشہ نہ ہونے پر دکانیں سیل کر دیں اور بعد میں بھاری رشوت لے کر ڈی سیل کر دیں۔ بتایا گیا ہے کہ کشمیر روڈ پر کرسچن ٹاؤن سے ملحقہ روڈ سے باہر حسن آٹوز،ٹائر شاپ وغیرہ کو نقشہ نہ ہونے کی بنا پر میونسپل کارپوریشن سیالکوٹ کے عملہ نے سیل کر دیا تو مالکان نے انفورسمنٹ سپرنٹنڈنٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دکانیں ڈی سیل نہیں ہو سکتیں کیونکہ دکانیں غیر قانونی تعمیر ہوئی ہیں تو دکانداروں نے اس سلسلہ میں میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر و ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین اعوان کو درخواست دی تو درخواست چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن زبیر وٹو کو رپورٹ کرنے کے لئے مارک کر دی گئی جبکہ چیف آفیسر رخصت پر ہیں ،مذکورہ دکانداروں نے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر سے ملاقات کرکے ان کو بتایا ان کی دکانیں غیر قانونی طور پر سیل کی گئی ہیں تو ڈپٹی کمشنر نے دکانداروں سے کہا کہ چیف آفیسر کی رپورٹ کی روشنی میں دکانوں کو سیل کرنے کے معاملہ کا فیصلہ کیا جائے گا ۔یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے عملہ نے مذکورہ دکانداروں سے رابطہ کر کے فی دکان 20 ہزار روپے لے کر دکانوں کو ڈی سیل کر دیا اور ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے چیف آفیسر سے منگوائی گئی رپورٹ کھوہ کھاتے میں چلی گئی ۔اس سلسلہ میں انفورسمنٹ سپرنٹنڈنٹ شاہد بٹ نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ دکانوں کے ڈی سیل ہونے اور عملہ کی جانب سے پیسے لینے کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس