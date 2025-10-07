صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کی صحت سے کھیلنے لگے

  • گوجرانوالہ
استعمال شدہ آلات سے مریضوں میں بیماریاں پھیلنے لگیں ،کارروائی کا مطالبہ

ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اورگردو نواح میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے ، دندان سازوں کے پاس لائسنس ہے نہ ہی تربیت، استعمال شدہ آلات بیماریوں کا باعث بننے لگے ۔ ڈسکہ اور گردونواح کے دیہات میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹر شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہے ہیں،مختلف علاقوں میں عطائی ڈینٹل ڈاکٹرمریضوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ عطائی ڈاکٹر مریضوں پر استعمال شدہ سرجیکل اوزار استعمال کرتے ہیں جو بے حد خطر ناک ہیں۔ ان عطائی ڈاکٹر ز کی جانب سے کئے جانے والے غیر معیاری اور خطر ناک علاج کی وجہ سے بہت سے افراد کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے ۔ ان کی طرف سے استعمال کی جانے والی غیر معیاری دوائیں اور غیر پیشہ ورانہ طریقے مریضوں کے منہ کی بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں اور بعض اوقات مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عطائی ڈاکٹر ز کو روکنے کے لئے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تا کہ عوام کو مزید نقصان سے بچایا جاسکے ۔ 

 

