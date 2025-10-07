صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون سے زیادتی کی کوشش ،تشدد ،2 بھائیوں پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
خاتون سے زیادتی کی کوشش ،تشدد ،2 بھائیوں پر مقدمہ

شہزاد گھر میں گھس آ یا، مزاحمت پرخاتون کا بھا ئی پہنچا تو اسے تشدد کا نشانہ بنایا ملزم کے بھا ئی کی متاثرہ خاندان کو دھمکیاں ، پولیس نے کارروائی شروع کر دی

راہوالی (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )خاتون سے زیادتی کی کوشش اور اس کے بھائی پر تشدد کرنے کے الزام میں 2بھائیوں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ محلہ چراغ پورہ کے رفیق کی بیٹی (س)نے پولیس کو درخواست دی کہ محلہ کے اوباش شہزاد نے کئی روز قبل موبائل فون پر اس کو کالیں کیں اور ورغلا پھسلا کر رات 10بجے اس کے گھر داخل ہوکر زیادتی کی کوشش کی ۔مزاحمت اور شور پر خاتون کا بھائی وارث موقع پر پہنچا جس نے ملزم کی سرزنش کی تو ملزم نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جب اس کے دوسرے بھائی اکبر علی وغیرہ موقع پر پہنچے تو ملزم دھمکیاں دیتا ہوا فرار ہوگیا جبکہ تھوڑی دیر بعد ملزم کا بھائی علی حسن پسٹل سے مسلح ہوکر آیا اور ہمارے دروازے کو ٹھوکر یں مارتے اور پسٹل لہراتے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اہل محلہ نے منت سماجت کرکے ہماری جان چھڑ ائی۔ تھانہ کینٹ پولیس نے خاتون کی رپورٹ پر دونوں ملزموں کیخلاف کارروائی شروع کر دی۔

 

