حنا پرویز کی سسرالیوں کے ہاتھوں قتل خاتون کے گھر آمد

  • گوجرانوالہ
حنا پرویز کی سسرالیوں کے ہاتھوں قتل خاتون کے گھر آمد

کنجاہ میں متاثرہ خاندان سے ملاقات ، اظہار تعزیت ، انصاف کی یقین دہانی

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار)کنجاہ میں سسرالیوں کے ہاتھوں بہو کا لرزہ خیز قتل، چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ دادرسی کیلئے متاثرہ خاندان کے گھر پہنچ گئیں ۔ تھانہ کنجاہ کی حدود میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر بہو راشدہ کو زہر یلی گولیاں کھلانے کے بعد تیزاب پلایا اور بدترین تشدد کیا۔ ملزموں نے برہنہ کر کے ویڈیو بھی بنائی اور تاخیر سے ہسپتال منتقل کرنے کے بعد بھائی کو اطلاع دی۔ متاثرہ خاتون نے ہوش میں آ کر ویڈیو بیان میں ساری کہانی بیان کردی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی ۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ نے غمزدہ والدین، بھائی اور بہن سمیت ورثا سے ملاقات کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ، تمام نامزد ملزم عبوری ضمانت پر ہیں اور کیس زیر سماعت ہے ۔حنا پرویز بٹ نے کہا کہ ذاتی طور پر کیس کی نگرانی کر رہی ہوں اور انصاف ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ 

 

 

 

 

 

