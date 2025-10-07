صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چونڈہ میں تجاوزات پر25 دکانیں اور 7 مکان مسمار

  • گوجرانوالہ
آپریشن کے دوران بھاری مشینری کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات ہٹائی گئیں

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تحصیل پسرور کے علاقے چونڈہ میں گزشتہ دو دنوں کے دوران بڑے پیمانے پر انسداد تجاوزات کارروائی کے دوران 25 دکانیں اور 7 رہائشی مکانات مسمار کئے گئے اور ان تعمیرات کی تخمینہ شدہ مالیت تقریباً 16 کروڑ روپے ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر پسرور سدرہ ستار کے مطابق یہ آپریشن مکمل قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے کیا گیا اور تمام مالکان و قابضین کو پیشگی نوٹسز جاری کیے گئے تھے ۔ آپریشن کے دوران بھاری مشینری کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات ہٹائی گئیں۔ اس موقع پر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، ریونیو ڈیپارٹمنٹ اور پولیس کے اہلکار بھی موجود تھے تاکہ کارروائی کو پرامن اور مؤثر طریقے سے مکمل کیا جا سکے ۔اسسٹنٹ کمشنر سدرہ ستار نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف مہم عوامی مفاد میں جاری ہے تاکہ سڑکوں، فٹ پاتھوں اور عوامی مقامات کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی صورت میں غیر قانونی قبضے برداشت نہیں کیے جائیں گے ۔ 

 

