صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدارسنگھ کچرا کنڈی میں تبدیل،گزرنا محال

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدارسنگھ کچرا کنڈی میں تبدیل،گزرنا محال

سرکاری سکولوں ،کالجوں،گھروں اور مساجد کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے

گوندلانوالہ(نامہ نگار)وزیر اعلیٰ ستھراپنجاب کے احکامات میونسپل کمیٹی اور پرائیوٹ کمپنیوں نے ہوا میں اڑا د ئیے ،قلعہ دیدارسنگھ پورا شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ، سرکاری سکولوں ،کالجوں،گھروں اور مساجد کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ۔پرائیویٹ کمپنی کے ورکر کی صفائی صرف مین روڈ تک محدود اور کارکردگی فوٹوسیشن تک محدودہے ۔گلیاں محلے کوڑے سے بھرے پڑے ہیں جبکہ نالیوں کی بندش سے گندا پانی راستوں پر جمع ہو رہا ہے ،راہگیروں کا گزرنامشکل ہو چکاہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ابتر صورتحال پرحکام کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی جبکہ گھروں میں بھی کوڑاکرکٹ کے ڈھیرلگنا شروع ہو گئے ہیں ۔کمپنی ورکرز کی طرف سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کی زحمت گوارانہیں کی جارہی ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کو بار ہاہ آگاہ کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جارہی ۔شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لیکر بڑے پیمانے پر صفائی آپریشن شروع کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس