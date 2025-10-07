قلعہ دیدارسنگھ کچرا کنڈی میں تبدیل،گزرنا محال
سرکاری سکولوں ،کالجوں،گھروں اور مساجد کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے
گوندلانوالہ(نامہ نگار)وزیر اعلیٰ ستھراپنجاب کے احکامات میونسپل کمیٹی اور پرائیوٹ کمپنیوں نے ہوا میں اڑا د ئیے ،قلعہ دیدارسنگھ پورا شہر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا ، سرکاری سکولوں ،کالجوں،گھروں اور مساجد کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگ گئے ۔پرائیویٹ کمپنی کے ورکر کی صفائی صرف مین روڈ تک محدود اور کارکردگی فوٹوسیشن تک محدودہے ۔گلیاں محلے کوڑے سے بھرے پڑے ہیں جبکہ نالیوں کی بندش سے گندا پانی راستوں پر جمع ہو رہا ہے ،راہگیروں کا گزرنامشکل ہو چکاہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ابتر صورتحال پرحکام کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جارہی جبکہ گھروں میں بھی کوڑاکرکٹ کے ڈھیرلگنا شروع ہو گئے ہیں ۔کمپنی ورکرز کی طرف سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کی زحمت گوارانہیں کی جارہی ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کو بار ہاہ آگاہ کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جارہی ۔شہریوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لیکر بڑے پیمانے پر صفائی آپریشن شروع کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔