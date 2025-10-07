صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہسپتال کامونکی میں عملہ کی کمی پور ی کر دی :ڈی سی

  • گوجرانوالہ
تحصیل ہسپتال کامونکی میں عملہ کی کمی پور ی کر دی :ڈی سی

انتظامیہ نئے سٹاف کی ڈیوٹی روسٹر کے مطابق حاضری کو یقینی بنائے :نوید احمد

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے تحصیل کامونکی کا دورہ کیا ، تحصیل ہسپتال ، پارکس اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے جی ٹی روڈ، ریلوے لائن، راجباہ روڈ کا جائزہ لیا ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ادویات کی دستیابی، صفائی ستھرائی سمیت دیگر انتظامی امورکا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیہ، اسسٹنٹ کمشنر کامونکی ڈاکٹر زرغونہ خالد، ڈی ایچ او پی ایس ڈاکٹر عادل ایوب سمیت دیگر ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہسپتال میں صحت کی سہولیات کو مزید بہتر اور طبی عملہ کی کمی کو پورا کردیا گیا ہے ۔ ہسپتال انتظامیہ نئے تعینات ہونے والے سٹاف کی ڈیوٹی روسٹر کے مطابق حاضری کو یقینی بنائے تاکہ مریضوں کو بہتر طبی سہولیات مفت میسر آئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کامونکی ڈاکٹر زرغونہ خالد کی طرف سے نئے پارک کے قیام کو سراہا اور پارک کے تحفظ کیلئے خصوصی ہدایات جاری کیں۔ 

 

