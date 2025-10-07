علی پورچٹھہ :مضر صحت فاسٹ فوڈز کی بھرمار ، شہری بیمار
ہوٹلوں، فاسٹ فوڈ پوائنٹس اور بیکریوں پر غیر معیاری اجزا سے اشیا کی تیاری
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )مضر صحت فاسٹ فوڈز کی بھرمار ہو گئی ، شہری بیماریوں کا شکار ہونے لگے ۔ علی پورچٹھہ میں ہوٹلوں، فاسٹ فوڈ پوائنٹس اور بیکریوں پر ناقص گوشت، ایکسپائری بریڈ، مضر صحت سبزیاں اور گند ا پانی استعمال کر کے برگر، شوارما، پیزا اور دیگر اشیا تیار کی جا رہی ہیں۔ برگرز میں غیر معیاری کیچپ اور سوس ڈال کر، پیزا میں کم درجے کا ناقص پنیر اور شوارما میں آلودہ گوشت استعمال کر کے شہریوں کی صحت سے کھلواڑ جاری ہے ۔ غیر ذمہ دارانہ روش کا سب سے زیادہ شکار بچے ہو رہے ہیں جو ناک، گلے ، معدے اور پیٹ کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ فوڈ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور انتظامیہ محض نمائشی کارروائیوں اور رسمی جرمانوں تک محدود ہیں جس کا اصل فائدہ پھر ان دکانداروں کو ہی پہنچتا ہے جو من مانیاں جاری رکھتے ہیں۔شہریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ محکمہ فوڈ کی مجرمانہ غفلت یا مبینہ ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ غیر معیاری اشیا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔