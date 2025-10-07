کامونکے :لڑائی جھگڑے کے واقعات میں 3 افراد پر تشدد
کامونکے (نامہ نگار) لڑائی جھگڑے کے واقعات میں 3 افراد کو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا۔بتایا گیا ہے کہ سابق رنجش پر گزشتہ روز موضع لومبڑہ کے سیف الرحمن پر گھر میں گھس کر کاشف، حمزہ، عبدالستار،شاہد اور۔۔۔
شاہ زیب نے بدترین تشدد کیا۔معمولی تلخ کلامی پر سلامت پورہ کے عثماب ایوب کے ڈیرہ میں گھس کر اُسکے ملازم صابر کو محمد علی وغیرہ نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہرپوکی کے احمد کے حجام میں گھس کر بلال،انجم،اسد اوردو نامعلوم افراد نے تیز دار آلہ کے وار کرکے شدید زخمی کردیا۔