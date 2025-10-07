صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اور واٹر ایڈ پاکستان کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سیالکوٹ اور واٹر ایڈ پاکستان کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے گئے ۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے ضلع سیالکوٹ کی جانب سے جبکہ واٹر ایڈ پاکستان کی جانب سے کنٹری ڈائریکٹر میاں محمد جنید نے مفاہمتی یادداشت ایم او یو پر دستخط کیے ۔یہ معاہدہ بارش کے پانی کے تحفظ، ویسٹ واٹر مینجمنٹ، جامع و پائیدار سینی ٹیشن اور ماحول دوست منصوبہ بندی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کا فریم ورک فراہم کرے گا۔ یہ اشتراک ضلع سیالکوٹ میں ماحولیاتی تحفظ، صاف پانی اور بہتر سینی ٹیشن سہولیات کی فراہمی میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔چیف آفیسر ضلع کونسل فیصل شہزاد اور ڈسٹرکٹ آفیسر فنانس رانا ثقلین بھی اس موقع پر موجود تھے ۔

 

