گجرات کی معروف کمپنی خورشید فین کو بہترین ٹیکس پیئر ایوارڈ سے نوازا گیا
گجرات(سٹی رپورٹر )ایف بی آر کی جانب سے ضلع گجرات میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والی معروف کمپنی خورشید فین کو بہترین ٹیکس پیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔۔۔
ایوارڈ چیف ایگزیکٹو میاں غلام محی الدین نے وصول کیا۔تقریب میں کمشنر فوزیہ عادل نے ایوارڈ پیش کیا۔تقریب میں ایڈیشنل کمشنر غلام رسول، مفتی عامر (آفیسر انکم ٹیکس ان لینڈ ریونیو)، سید جواد شاہ، سید افضال شاہ، صدر گجرات چیمبر چودھری احمد حسن مٹو، امتیاز کوثر، مرزا عطا محمد، چودھری وحیدالدین ، مرزا عمران عطا اور چودھری عمران بھی موجود تھے ۔