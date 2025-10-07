صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات کی معروف کمپنی خورشید فین کو بہترین ٹیکس پیئر ایوارڈ سے نوازا گیا

  • گوجرانوالہ
گجرات کی معروف کمپنی خورشید فین کو بہترین ٹیکس پیئر ایوارڈ سے نوازا گیا

گجرات(سٹی رپورٹر )ایف بی آر کی جانب سے ضلع گجرات میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والی معروف کمپنی خورشید فین کو بہترین ٹیکس پیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔۔۔

 ایوارڈ چیف ایگزیکٹو میاں غلام محی الدین نے وصول کیا۔تقریب میں کمشنر فوزیہ عادل نے ایوارڈ پیش کیا۔تقریب میں ایڈیشنل کمشنر غلام رسول، مفتی عامر (آفیسر انکم ٹیکس ان لینڈ ریونیو)، سید جواد شاہ، سید افضال شاہ، صدر گجرات چیمبر چودھری احمد حسن مٹو، امتیاز کوثر، مرزا عطا محمد، چودھری وحیدالدین ، مرزا عمران عطا اور چودھری عمران بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ائرپورٹ حملے میں سہولت کاری، ملزمہ کی درخواستِ ضمانت پردلائل طلب

ڈاؤ یونیورسٹی میں پلمو نری ری ہیب لی ٹیشن سینٹر قائم

ڈاکوؤں سے 16پولیس مقابلے ،2 ہلاک،زخمیوں سمیت 27ملزمان گرفتار

تاجروں کو پھر گولیوں میں لپٹی بھتے کی پرچیاں ملنے لگیں

جماعتِ اسلامی کی اپیل پر اسرائیلی جارحیت کیخلاف احتجاج آج

میئر کے الزامات مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہیں، ایم کیو ایم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس