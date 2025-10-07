صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام ٹیچرز ڈے پر تمام کیمپسز میں تقریبات کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )پنجاب کالجز گوجرانوالہ کے زیر اہتمام ٹیچرز ڈے کے موقع پر تمام کیمپسز میں کیک کاٹ کر اساتذہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔۔۔

 ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجز شہزاد رفیق نے کالجز میں جا کر اساتذہ کے ہمراہ کیک کاٹا اور معاشرے میں استاد کی اہمیت اور حیثیت کو اجاگر کیا۔انہوں نے کہا کہ درس وتدریس پیغمبرانہ پیشہ ہے جسکو ہر سطح پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔پرنسپلز محمد سلمان ،رئیس احمد چٹھہ، عالیہ صادق،شہزادی عارف، آ منہ ناصر اور محمد عمران نے بھی وائس پرنسپلز اور اساتذہ کے ہمراہ کیک کاٹا۔

 

