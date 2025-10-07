صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:سروس روڈ پر درختوں کے مڈھ ٹریفک میں رکاوٹ

  • گوجرانوالہ
یوٹرن کو کشادہ کرتے وقت درخت کاٹے گئے ، محکمہ جنگلات کا کنٹونمنٹ بورڈ کو نوٹس

راہوالی (نامہ نگار)سروس روڈ پر کاٹے گئے 2درختوں کے مڈ ھ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن گئے جبکہ درختوں کے یہ مڈھ 2محکموں کے مابین تنازعہ بن کر رہ گئے لیکن راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے گزرنے والی گاڑیوں، راہگیروں اور اردگرد کے ہوٹلز اور دوکانوں کے مالکان کو مشکلات کا سامنا ہے ۔جی ٹی روڈ پر جیزان ہسپتال اور محلہ شریف پورہ کے درمیان ایک سال قبل بنائے گئے یوٹرن کو کشادہ کرتے وقت دونوں ڈیوائڈر سروس روڈ کے درمیان بنا دئیے گئے جس سے محلہ شریف پورہ کی طرف ہوٹلز اور د کانوں کے سامنے شہریوں کی طرف سے کئی سال قبل لگائے گئے برگد کے دونوں درختوں کو کاٹ دیا گیا جبکہ ان کے مڈھ نہ نکالے گئے جو ٹریفک ،راہگیروں اور قریبی د کانداروں اور اہل محلہ کے لیے مشکلات کا سبب بننے لگے ۔ معلوم ہوا ہے کہ دونوں درخت کاٹنے پر محکمہ جنگلات نے نوٹس لیتے ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ کو جرمانہ کرنے کیلئے نوٹس بھیج د ئیے ہیں جس کی وجہ سے اب نہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ درختوں کے مڈھ زمین سے نکال رہا ہے اور نہ ہی محکمہ جنگلات نے زمین سے نکالنے کی ضرورت محسوس کی ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نو ٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

