پنڈی بھٹیاں:نکاسی آب کا نظا م ٹھپ ،بارشی پانی سڑکوں پرجمع

  • گوجرانوالہ
شہر کی گلیاں اور بازار جھیل کا منظر پیش کرنے لگے ،پانی گھروں اور دکانوں میں داخل

 پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار)شہر اور گردونواح میں باران رحمت نکاسی آب کا نظام درست نہ ہونے پر شہریوں کیلئے زحمت بن گئی۔موسم گرما کی ممکنہ طور پر آخری بارش سے موسم تبدیل ہو گیا ،درختوں اور فصلوں پر نکھار آگیا ، چرند اور پرند چہچہانا شروع ہوگئے لیکن صاف ستھرا پنجاب کیلئے ضلع حافظ آباد میں تعینات ڈائیوو کمپنی کی ناقص کارکردگی سے شہر کی گلیاں بازار اور سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں ،کمپنی کی جانب سے عرصہ دراز سے نالیوں اور نالوں کی صفائی نہ ہونے کے با عث نکاسی آب کا نظام ٹھپ ہو چکا ہے اور بارش کا پانی گلیوں اور بازاروں سے گھروں اور دکانوں میں داخل ہوگئے جس سے شہری پریشانی میں مبتلا ہوگئے ، گلیوں بازاروں سے گزرنا محال اور شہری گھروں میں مقید ہوگئے اور اپنا قیمتی سامان پانی سے بچانے کے تگ ودو میں مصروف رہے ، بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی علاقہ کی بجلی بند ہوگئی اور پورا گرڈ ہی ٹرپ کرگیا ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کیساتھ ساتھ علاقہ کے منتخب نمائندوں نے بھی شہریوں کے بنیادی مسائل پر توجہ نہیں دی جس کا خمیازہ بھگتا پڑ رہا ہے جبکہ شہر کی صفائی کی مد میں ہر ماہ کروڑوں روپے قومی خزانہ سے وصول کئے جا رہے ہیں جبکہ شہر میں صفائی کا کو ئی نام ونشان نہیں،وزیراعلیٰ ابتر صورتحال کا نوٹس لیں ۔

 

