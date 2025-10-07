صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند

  • گوجرانوالہ
اہلِ علاقہ کی درخواست اور ضلعی انتظامیہ کی انکوائری کے بعد پیرا فورس کی کارروا ئی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ہیڈ مرالہ کے قریب پیرا فورس کا بڑا کریک ڈاؤن، غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند کر ادیں ، کارروائی اہلِ علاقہ کی درخواست اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی انکوائری کے بعد عمل میں لائی گئی۔کارروائی کی قیادت ایس ڈی ای او محمد افضل سکھیرا نے کی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر ریت نکالنے والی مشین بند کروائی ۔ یہ مشین دریا کے فرش سے ریت کاٹ کر پائپ کے ذریعے کنارے پر منتقل کرتی تھی جس کے باعث زمین کی سطح بیٹھنے اور سیلابی خطرات میں اضافہ ہو رہا تھا۔یہ ایکشن اس لیے بھی کیا گیا تاکہ سیالکوٹ کے دیہات اور زرعی زمینوں کو ممکنہ تباہی اور سیلابی صورتحال سے بچایا جا سکے ۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ ہماری زمین کی سطح مسلسل بیٹھتی جا رہی ہے ، کاشت کاری بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور اگر یہ عمل نہ رکا تو جانی و مالی نقصان کے ساتھ ہماری زمینیں دریا برد ہو جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی ریت نکالنے کا یہ عمل مقامی مائننگ ڈیپارٹمنٹ کے بعض افسر وں کی ملی بھگت سے جاری تھا۔پیرا فورس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ علاقے میں دریا کے کٹاؤ کو روکا جا سکے اور شہریوں کی قیمتی زمینیں محفوظ رہیں۔متاثرہ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی سے مطالبہ کیا ہے کہ بااثر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور دریا کے قریب ہونے والے ایسے تمام غیر قانونی آپریشنز کو مستقل طور پر بند کیا جائے ۔

 

