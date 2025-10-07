صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

  • گوجرانوالہ
علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

گڑھے کی وجہ سے ٹیچرز کالونی اور رحمت آباد محلہ میں نکاسی آب کے مسائلسکولوں ، کالجوں کے طلبہ اور متعدد راہ گیر گرکر زخمی ، واسا افسروں نے جائزہ لیا

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا نکاسی آب کی پائپ لائن کی بندش کے ساتھ ساتھ حادثات کا باعث بن گیا ۔گزشتہ روزواسا کے افسر سہیل اسلم سندھو، مظہر عباس ظہور احمد اور محمد اکمل نے اچانک علی پورروڈ سیم نالہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اس خطرناک کنواں نما گڑھے کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ واقعی اس گڑھے کی وجہ سے ٹیچرز کالونی اور رحمت آباد محلہ میں نکاسی آب کے مسائل جنم لے رہے ہیں جسکی تعمیر فوری طور پر کی جانی ضروری ہے ۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے افسر وں کو بتایا کہ اس روڈ پر کئی گرلز اور بوائز سکول موجود ہیں اور اس کنواں نماگڑھے میں اب تک متعدد راہگیروں کے علاوہ درجنوں طلبہ گرکرزخمی ہوچکے ہیں لیکن میونسپل کمیٹی کی جانب سے اور متعلقہ ٹھیکیدار کی جانب سے اس گڑھے کی تعمیر نہیں کی جارہی جس سے یہاں پر کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہوسکتاہے ۔

 

