حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ
گندم اور آٹے کی دستیابی کا جائزہ ،ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روکی جا ئیگی :حکام
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور ہیڈ سپیشل مانیٹرنگ یونٹ و ڈی جی فوڈ پنجاب امجد حفیظ کی ہدایت کے تحت ایس ایم یو کے فوکل پرسن رانا جمشید، نبیلہ ارشاد اور ٹیم نے محکمہ فوڈ کے افسر وں، پیرافورس اور پولیس کے ہمراہ گندم اور آٹا ذخیرہ کرنے والوں کیخلاف مختلف فلورملز اور دیگر مقامات کے اچانک دورے کیے جہاں انہوں نے گندم اور آٹا کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ وزیراعلیٰ کی سپیشل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کا کہنا تھا کہ گندم ذخیرہ اندوزوں اور غیر قانونی طریقے سے گندم سمگل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور کسی صورت ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کا کاروبار نہیں کرنے دیا جائیگااو رجو کوئی بھی اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث پایا گیا اسکے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی ۔