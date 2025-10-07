صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

گندم اور آٹے کی دستیابی کا جائزہ ،ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ روکی جا ئیگی :حکام

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور ہیڈ سپیشل مانیٹرنگ یونٹ و ڈی جی فوڈ پنجاب امجد حفیظ کی ہدایت کے تحت ایس ایم یو کے فوکل پرسن رانا جمشید، نبیلہ ارشاد اور ٹیم نے محکمہ فوڈ کے افسر وں، پیرافورس اور پولیس کے ہمراہ گندم اور آٹا ذخیرہ کرنے والوں کیخلاف مختلف فلورملز اور دیگر مقامات کے اچانک دورے کیے جہاں انہوں نے گندم اور آٹا کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ وزیراعلیٰ کی سپیشل مانیٹرنگ یونٹ ٹیم کا کہنا تھا کہ گندم ذخیرہ اندوزوں اور غیر قانونی طریقے سے گندم سمگل کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور کسی صورت ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کا کاروبار نہیں کرنے دیا جائیگااو رجو کوئی بھی اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث پایا گیا اسکے خلاف بلا تفریق سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب ـ:1لاکھ 47ہزار ایکڑ کپاس تباہ: ہدف میں 5لاکھ بیلزکمی

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مزید چار مریضوں کی تصدیق

متاثرہ علاقوں میں فلڈ سروے شفاف اور تیز کیا جائے :عمرانہ توقیر

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، حاضری چیک کی

سرکاری اراضی پر گندم کی کاشت کو ترجیح دی جائے :ڈپٹی کمشنر

میل پروگرام تعلیمی انقلاب کا سنگ میل ثابت ہوگا :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس