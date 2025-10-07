اساتذہ کو ہیلمٹ کی پابندی کیلئے طلبہ کو آگاہی دینے کی ہدایت
ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی نجی سکولوں ، کالجوں کے پرنسپل ، اساتذہ اور مالکان کیساتھ میٹنگ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے ضلع بھر کے تعلیمی اداروں کے سربراہوں اور اساتذہ کو ہدایت کر تے ہوئے کہاہے کہ حادثات کی روک تھام، ٹریفک قوانین پر عملدرآمد اور ہیلمٹ کی پابندی کے حوالے سے طلبا میں خصوصی آگاہی مہم چلائی جائے ،ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے ،تیز رفتاری اور ہیلمٹ نہ پہننے سے ہونے والے حادثات سے جانی مالی نقصان ہو تا ہے ،جوکوئی بھی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلائے گا یا ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کریگا تو بھاری جرمانہ اور قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائیگی۔ ا نہوں نے ان خیالات کا اظہار ضلع بھر کے نجی سکولوں ، کالجوں کے پرنسپل ، اساتذہ اور مالکان کے ساتھ اجلاس کی صدارت کر تے ہوئے کیا۔سی ای او ایجو کیشن اکرم اشرف اور دیگر افسر بھی موجو د تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے تمام نجی سکولوں اور کالجوں کے سربراہوں اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تعلیمی اداروں کے کھولنے اور چھٹی کے اوقات گاڑیوں کی پارکنگ کا خاص خیال رکھا جائے اور سٹرکوں پر غلط پارکنگ نہ ہونے دی جائے ، اس وجہ سے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثرہ ہوتی ہے بلکہ حادثات کا بھی خطرہ رہتا ہے ۔