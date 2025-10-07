تفریح مقام ہیڈ ساگر کے قریب صفائی کمپنی نے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کر دیئے،فضا آلودہ
مانگٹ نیچا روڈ پر ٹرالیوں کی آمدورفت سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئی ، علاقے میں تعفن پھوٹنے سے بیماریاں جنم لینے لگیں،شہریوں کا احتجاج ،کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ
حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )حافظ آباد میں صفائی ستھرائی کرنے والی نجی کمپنی نے ہیڈ ساگر کے پرتفریح مقام کے قریب مانگٹ نیچا روڈ پر کچرے اور کوڑے کرکٹ کے پہاڑ نما ڈھیر لگانے شروع کرد ئیے ،فضا آ لودہ ہوگئی ، ٹرالیوں کی آمدورفت سے نہ صرف سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگئی بلکہ پورے علاقے میں تعفن پھوٹنے سے بیماریاں بھی جنم لینے لگیں۔علاقہ مکینوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ، ایم این اے سائرہ افضل تارڑ، ایم پی اے میاں شاہد بھٹی او ر دیگر ارباب اختیار کی توجہ اس جانب دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ان پہاڑ نما کچرے کے ڈھیروں سے انکی زندگی اجیرن ہوچکی ہے اور انکے بچوں خواتین سمیت سینکڑوں مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہورہے ہیں، تفریحی پارک کے قریب گندگی وغلاظت کے ڈھیروں کو ختم کرایا جائے اور سڑک کی از سرنوتعمیر کرائی جائے تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ شہریوں نے کہا کہ گلی محلوں اور بازاروں میں صفائی موثر انداز میں نہیں کی جا رہی ،کوڑا کرکٹ سے مکھی اور مچھر پیدا ہو رہے ہیں جس سے اہل علاقہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہ