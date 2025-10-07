تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل راستوں کی صفائی مکمل:ضلعی انتظامیہ کا حکم
کچی فتومنڈ روڈ اور ملحقہ آبادیوں میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی،تجاوزات کے خاتمے کیلئے پیرا فورس کو اقدامات کی ہدایت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کا علی الصبح بارش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ، انہوں نے کچی فتو منڈ روڈ (کمشنر دفتر روڈ)، جی ٹی روڈ،جناح انٹر چینج، پنڈی بائی پاس، ریلوے لائن، سروس روڈ، جنرل بس سٹینڈ اور سپیشل ایجوکیشن سینٹر ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کچی فتومنڈ روڈ(کمشنر دفتر روڈ)اور ملحقہ آبادیوں میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر اظہار برہمی کیا، ڈپٹی کمشنر کا شہر کو صاف ستھرا بنانے کیلئے صفائی آپریشن تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل مکمل کرنے کے احکامات دئیے ۔ انہوں نے صفائی عملہ کو ہدایت کی کہ وہ طلبہ کو صاف ماحول کی فراہمی میں مزید وسائل بروئے کار لائیں۔ انہوں نے نشاندہی کئے گئے تمام کوڑا پوائنٹس کو 2 گھنٹے میں صاف کرنے کے بعد تصاویر کے ساتھ رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دئیے۔ ڈپٹی کمشنر نے جناح انٹرچینج پنڈی بائی پاس، ریلوے لائن، سروس روڈز اور ملحقہ علاقوں کے دورہ کے موقع پر صفائی امور اور انسداد تجاوزات کے حوالے سے کئے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا، صفائی کی مجموعی صورتحال پر اظہار عدم اطمینان کیا۔ انہوں نے موقع پر ہی عارضی تجاوزات کے خاتمے کیلئے پیرا فورس، میونسپل کارپوریشن حکام اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی اقرا مبین گوندل کو ہدایات جاری کیں۔