گجرات ٹیکس بار کے وفدکی عمران سلام الدین سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
گجرات(نامہ نگار)گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر سید عثمان حیدر ایڈووکیٹ، جنرل سیکرٹری طاہر حسن بٹ ایڈووکیٹ، سابق صدر سید شہباز اختر ایڈووکیٹ اور ملک خرم توفیق عامر ایڈووکیٹ پر مشتمل وفد نے۔۔۔

پنجاب ریونیو اتھارٹی سب آفس گجرات کے انفورسمنٹ آفیسر ایم عمران سلام الدین سے اہم ملاقات کی۔ملاقات میں گجرات ٹیکس بار کے ممبران، ٹیکس دہندگان اور ٹیکس کنسلٹنٹس کو درپیش مختلف مسائل تفصیل سے زیرِ بحث لائے گئے اور ان کے فوری حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔وفد نے کہا کہ گجرات ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمیشہ ٹیکس دہندگان کے حقوق کے تحفظ اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم کردار ادا کرتی رہے گی۔ 

 

