مریم کی وزیرِاعظم بننے کی خواہش پوری نہیں ہوگی : ندیم افضل
اگلے وزیرِاعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے : ارشاد اللہ سندھو اورطارق مغل سے گفتگو
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ مریم نواز اپنے چاچے کی کرسی پر بیٹھنے کی خواہش رکھتی ہیں مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اگلے وزیرِاعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے ۔ پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے جو سیلاب زدگان اور کسانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنا چاہتی ہے ۔وہ پیپلز پارٹی ضلع گوجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری چوہدری ارشاد اللہ سندھو، امیدوار قومی اسمبلی این اے 78 گوجرانوالہ طارق محمود مغل اور سٹی رہنما باو ایوب مہر سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے ۔
ندیم افضل چن نے کہا کہ مریم نواز جان بوجھ کر پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات دے کر اپنے چاچے کے لیے سیاسی مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہیں تاکہ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے متاثرینِ سیلاب اور کسان سخت مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ زراعت دشمن اقدامات نے معیشت کو کمزور کر دیا ہے۔پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر کسان دوست پالیسیاں بنائے گی، زراعت کو ترقی دے گی اور ملک کو خوشحال بنائے گی۔