ڈسکہ : چار واقعات میں 3لڑکیاں اور نوجوان اغوا، مقدمات درج
ڈسکہ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا،نامہ نگار ) چار مختلف واقعات میں تین لڑکیاں اور ایک نوجوان اغوا کر لیے گئے ۔ بتایاگیاہے کہ علی ٹاؤن موترہ کی شبانہ نواز کی 15 سالہ بیٹی (ف) گھر میں موجود تھی کہ۔۔۔
ملزمان احمد، علی حسن، نازیہ اور دو نامعلوم افراد زبردستی کیری ڈبہ میں بٹھا کر اغوا کر کے لے گئے ۔گوجرہ میں بھٹہ خشت پر کام کرنے والے مظہر اقبال کی 14 سالہ بیٹی (م) کو ملزمان عامر شہزاد اور وسیم اغوا کر کے لے گئے ۔ اسی طرح ستراہ میں ساجدہ کی 15 سالہ بیٹی (ز) گھر سے سودا سلف لینے نکلی تو ملزمان نور ایمان، نجمہ اور تین نامعلوم افراد نے اسے کیری ڈبہ میں زبردستی اغوا کر لیا۔دوسری جانب میترانوالی کے محمد یونس کا بیٹا زوہیب موٹر سائیکل پر کنڈن سیان اے سی ٹھیک کرنے گیا، جہاں نامعلوم افراد نے اسے اغوا کر لیا۔ پولیس نے چاروں واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔