صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ : چار واقعات میں 3لڑکیاں اور نوجوان اغوا، مقدمات درج

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ : چار واقعات میں 3لڑکیاں اور نوجوان اغوا، مقدمات درج

ڈسکہ،ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا،نامہ نگار ) چار مختلف واقعات میں تین لڑکیاں اور ایک نوجوان اغوا کر لیے گئے ۔ بتایاگیاہے کہ علی ٹاؤن موترہ کی شبانہ نواز کی 15 سالہ بیٹی (ف) گھر میں موجود تھی کہ۔۔۔

ملزمان احمد، علی حسن، نازیہ اور دو نامعلوم افراد زبردستی کیری ڈبہ میں بٹھا کر اغوا کر کے لے گئے ۔گوجرہ میں بھٹہ خشت پر کام کرنے والے مظہر اقبال کی 14 سالہ بیٹی (م) کو ملزمان عامر شہزاد اور وسیم اغوا کر کے لے گئے ۔ اسی طرح ستراہ میں ساجدہ کی 15 سالہ بیٹی (ز) گھر سے سودا سلف لینے نکلی تو ملزمان نور ایمان، نجمہ اور تین نامعلوم افراد نے اسے کیری ڈبہ میں زبردستی اغوا کر لیا۔دوسری جانب میترانوالی کے محمد یونس کا بیٹا زوہیب موٹر سائیکل پر کنڈن سیان اے سی ٹھیک کرنے گیا، جہاں نامعلوم افراد نے اسے اغوا کر لیا۔ پولیس نے چاروں واقعات کے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو :صارفین کو مارکیٹ سے میٹرز خریدنے کی اجازت

سلیبس مشکل ، نہم جماعت کے نصاب میں کمی پرغور

سکیموں میں درخت لگانے کے فنڈز دیگر مقاصد پرخرچ

این اے 123کیلئے 15کروڑ کاترقیاتی پیکیج منظور

مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر

وحدت کالونی: 2 پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر