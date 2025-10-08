خاوند کا بیوی پر تشدد ، بھائی کا دوستوں کیساتھ ملکر بھائی پر حملہ
موترہ (نامہ نگار) مختلف واقعات میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ بھائی نے دوستوں کے ساتھ مل کر حقیقی بھائی پر حملہ کر دیا۔بتایاگیاہے کہ تھانہ موترہ کے علاقے آڈھا کی رہائشی خاتون مسرت نے پولیس کو درخواست دی کہ۔۔۔
اس کے خاوند نے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر سے دو لاکھ روپے اور طلائی زیورات چھین کر فرار ہوگیا۔ادھر ڈسکہ کے رہائشی اعجاز نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کے بھائی ندیم نے اپنے دوستوں تعظیم، عبداﷲ اور دو نامعلوم افراد کے ہمراہ اسے مارپیٹ کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔