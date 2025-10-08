میونسپل کمیٹی ڈسکہ میں ملازمین کو 40 ہزارسے کم تنخواہ ملنے لگی
متعلقہ افسروں کو شکایات درج کرانے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی:ملازمین
موترہ (نامہ نگار)میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے ملازمین کو وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود 40 ہزار روپے سے کم ماہانہ تنخواہ دی جانے لگی۔ ذرائع کے مطابق چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ نے وزیراعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایات کے باوجود کمیٹی کے ڈیلی ویجز ملازمین اور مستقل ورک مینوں کو 40 ہزار روپے کے بجائے 37 ہزار روپے تک تنخواہ دینا شروع کر دی ہے ۔میونسپل کمیٹی ڈسکہ کے ملازمین کا کہنا ہے کہ نوٹیفکیشن کے باوجود انہیں کم ماہانہ تنخواہ دی جا رہی ہے ۔ متعدد بار متعلقہ افسروں کو شکایات درج کرانے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ملازمین نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کم تنخواہ دیے جانے کا نوٹس لیں اور ذمہ دار افسران کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائیں۔