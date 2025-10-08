صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے روڈ گجرات پر سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکی یقین دہانی

  • گوجرانوالہ
ریلوے روڈ گجرات پر سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکی یقین دہانی

صدر ٹریڈرز ایسوسی ایشن شیخ ریلوے روڈ انصر محمود کی وفدکیساتھ ڈی پی اوسے ملاقات صدر چیمبر احمد حسن اور وفد کی بھی رانا عمر فاروق سے ملاقات، مسائل پر تبادلہ خیال

گجرات (نامہ نگار)صدر ٹریڈرز ایسوسی ایشن ریلوے روڈ شیخ انصر محمود قذافی کی قیادت میں وفد نے ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق سے خصوصی ملاقات کی۔ وفد میں سرپرست شکیل افضل بھٹی، چیئرمین علی مغل، نائب صدر حافظ حسنین، نائب صدر ظہیر اسلم، سیکرٹری انفارمیشن میاں ظہیر احمد سمیت دیگر شخصیات شامل تھیں۔تاجروں نے ڈی پی او کو ریلوے روڈ کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ آٹھ سال قبل سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کے لیے ایسوسی ایشن فارم کے ذریعے 24 کیمروں کا 50 ہزار روپے جمع کروائے گئے تھے ، مگر تاحال یہ سسٹم فعال نہیں ہو سکا۔

ڈی پی او رانا عمر فاروق نے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ ریلوے روڈ پر سی سی ٹی وی سسٹم کو جلد فعال کر دیا جائے گا۔ ادھر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احمد حسن نے سینئر نائب صدر اکرام افضل بٹ، نائب صدر مرزا عدنان اوردیگرکیساتھ ڈی پی او رانا عمر فاروق سے ڈی پی او آفس میں ملاقات کی برنس کمیونٹی کے مسائل کے بارے آگاہ کیا اور ڈی پی او کو چیمبر کے دورے کی دعوت دی،جس پر ڈی پی او نے کہاکہ وہ جلد ہی گجرات چیمبر کا دورہ کریں گے ۔

 

