لدھیوالہ وڑائچ : ویران تفریحی پارک میں جھولوں کی مرمت و تزئین آرائش
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار) سی او میونسپل کمیٹی نے کئی سال سے ویران پڑے تفریحی پارک کے جھولوں کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام شروع کروا دیا ۔ بتایا گیا ہے کہ۔۔۔
لدھیوالہ وڑائچ کا واحد تفریحی پارک طویل عرصے سے ویران تھا، چور جھولوں کا آہنی سامان چوری کر کے لے گئے تھے ، جس کے باعث پارک ناکارہ حالت میں پڑا تھا۔اہلیانِ لدھیوالہ وڑائچ کی درخواست پر ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے نوٹس لیتے ہوئے سی او میونسپل کمیٹی لدھیوالہ وڑائچ سدرہ ڈار کو پارک کے جھولوں کی مرمت اور تزئین و آرائش کے احکامات جاری کیے ۔ جس کے بعد سی او نے فوری طور پر پارک میں مرمتی اور بحالی کا کام شروع کروا دیا ہے ۔