گجرات:ڈی سی نے 35 معطل اساتذہ کو بحال کر دیا
گجرات (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین قریشی نے ضلع بھر کے اساتذہ کے لیے مثالی قدم اٹھاتے ہوئے معطل کیے گئے 135 اساتذہ کو بحال کر دیا۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ سابق سی ای او ایجوکیشن نے اپنے احکامات کے تحت ان اساتذہ کو معطل کر دیا تھا۔گزشتہ روز ڈی سی گجرات نورالعین قریشی نے اساتذہ کی اپیلوں پر غور کے بعد ان کی بحالی کے احکامات جاری کیے ، جس پر پنجاب ٹیچرز یونین ضلع گجرات کے صدر چوہدری ساجد نت سمیت اساتذہ نے ڈی سی گجرات کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔