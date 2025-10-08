صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

\"دھی رانی پروگرام\" صوبے کی بیٹیوں کی فلاح کا انقلابی قدم : سہیل شوکت

  • گوجرانوالہ
\

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) وزیرِ سوشل ویلفیئر پنجاب سہیل شوکت نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے \"دھی رانی پروگرام\" کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام صوبے کی بیٹیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک انقلابی قدم ہے ۔انہوں نے کہا کہ۔۔۔

وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خواتین کو بااختیار بنانے ، ان کی تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں۔سہیل شوکت نے ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن محمد شفیق، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو محمد فرقان، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر گوجرانوالہ ارشاد وحید اور دیگر اجلاس کے شرکاء کو ہدایت کی کہ \"دھی رانی پروگرام\" کے تمام منصوبوں کی نگرانی شفافیت اور تیزی کے ساتھ کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق خواتین اس سے مستفید ہوسکیں۔

 

