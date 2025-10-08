جماعت رضائے مصطفے ٰ کے زیراہتمام مظلوم فلسطین سیمینار کاانعقاد
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) جماعت رضائے مصطفے ٰ پاکستان کے زیرِ اہتمام آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالسلام میں فلسطین پر مسلسل اسرائیلی جارحیت کے دو سال مکمل ہونے پر مظلوم فلسطین سیمینار منعقد ہوا۔
سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے باوجود مسلم اُمہ کا کوئی مؤثر کردار ادا نہ کرنا انتہائی افسوسناک امر ہے ۔ اکثر ممالک اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنا وجود محفوظ رکھنے میں ہی مصروف ہیں، حالانکہ حدیثِ مبارک کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے ۔تقریب کے اختتام پر وطنِ عزیز پاکستان، عالمِ اسلام خصوصاً فلسطین و کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی اور امتِ مسلمہ کے اتحاد و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔