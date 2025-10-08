صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیٹھی فیملی سٹور اور گجرات جِم خانہ میں مفاہمتی یادداشت

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار)سیٹھی فیملی سٹور اور گجرات جِم خانہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت (MoU) پر دستخط ہو گئے ۔ اس معاہدے کے تحت جِم خانہ کے تمام ممبران اپنے ممبرشپ کارڈ کے ذریعے سیٹھیز سٹورز کی تمام برانچز پر خصوصی رعایت حاصل کر سکیں گے ۔

۔تقریبِ دستخط میں گجرات جِم خانہ کی صدر نورالعین قریشی (ڈپٹی کمشنر گجرات)، سیکرٹری چوہدری رُخسار احمد مَہلو، اور سیٹھیز سٹورز کے سی ای او محمد یاسر یعقوب سیٹھی نے شرکت کی۔یہ شراکت داری جِم خانہ ممبران کے لیے ایک منفرد سہولت فراہم کرتی ہے ، تاکہ وہ اپنے دوسرے گھر جِم خانہ سے فیملی سٹور تک خصوصی فوائد سے مستفید ہو سکیں۔ 

 

