سموگ کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں آگاہی واک کا انعقاد
مقصد شہریوں کو سموگ کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا ،پمفلٹس بھی تقسیم
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی ہدایات پر سموگ کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک جنرل بس سٹینڈ سے جی ٹی روڈ تک نکالی گئی، جس کی قیادت سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی غلام مصطفیٰ انصاری نے کی۔واک میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی (GWMC)، ٹریفک پولیس، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، پٹرولنگ پولیس، محکمہ تحفظ ماحولیات (EPA)، شہری سوسائٹی اور معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔آگاہی واک کا مقصد شہریوں کو سموگ کے مضر اثرات اور اس سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کرنا تھا۔
اس دوران پمفلٹس تقسیم کیے گئے اور عوام کو ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے مختلف پیغامات دیے گئے ۔اس موقع پر سیکرٹری آر ٹی اے غلام مصطفیٰ انصاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سموگ ایک سنگین ماحولیاتی خطرہ ہے ، جس سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایات پر تمام ادارے مربوط انداز میں اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ غیر ضروری گاڑیوں کے استعمال سے گریز کریں، گاڑیوں کی بروقت سروس کروائیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا استعمال بند کریں اور کچرا یا فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں۔واک میں شریک اداروں کے نمائندوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ سموگ کے خاتمے اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے ۔