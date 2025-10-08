جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ کے پرنسپل پروفیسر عباس کے تقرر کے احکامات منسوخ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) پروفیسر محمد عباس کی بطور پرنسپل تعیناتی کے احکامات منسوخ کر د یئے گئے ۔ انہیں تین ماہ، اکتوبر سے جنوری 2026 تک، کارکردگی سے مشروط کر کے گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ کا پرنسپل تعینات کیا گیا تھا۔۔۔
تاہم محض تین دن بعد ہی ان کے آرڈرز واپس لے لیے گئے ۔تعلیمی حلقوں کے مطابق پروفیسر محمد عباس نے چارج سنبھالتے ہی کالج کے اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی، دفتری عملے کے ساتھ نامناسب رویہ، اور طلبہ کو اینٹوں سے ڈرا دھمکا کر خوفزدہ کرنے جیسے رویوں کا مظاہرہ کیا۔