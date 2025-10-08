وزیرآباد:ریڑھے اور موٹرسائیکل میں تصادم، دودھ فروش جاں بحق
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ریڑھے اور موٹر سائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں 60 سالہ دودھ فروش جاں بحق ہوگیا۔ محلہ سکندرپورہ کا رہائشی محمد ارشاد انصاری علی الصبح دودھ لینے کے لیے موٹر سائیکل پر گاؤں جا رہا تھا کہ۔۔۔
ڈسکہ روڈ گھکا میتر پھاٹک کے قریب سامنے سے آنے والے ڈمپر کی تیز ہیڈ لائٹ کی روشنی آنکھوں میں پڑنے سے موٹر سائیکل بے قابو ہو گیا اور ریڑھے سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں محمد ارشاد کو سر اور جسم پر شدید چوٹیں آئیں، اسے سول ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں تشویشناک حالت کے پیش نظر گوجرانوالہ ریفر کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔