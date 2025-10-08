صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:ریڑھے اور موٹرسائیکل میں تصادم، دودھ فروش جاں بحق

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:ریڑھے اور موٹرسائیکل میں تصادم، دودھ فروش جاں بحق

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ریڑھے اور موٹر سائیکل میں ٹکر کے نتیجے میں 60 سالہ دودھ فروش جاں بحق ہوگیا۔ محلہ سکندرپورہ کا رہائشی محمد ارشاد انصاری علی الصبح دودھ لینے کے لیے موٹر سائیکل پر گاؤں جا رہا تھا کہ۔۔۔

ڈسکہ روڈ گھکا میتر پھاٹک کے قریب سامنے سے آنے والے ڈمپر کی تیز ہیڈ لائٹ کی روشنی آنکھوں میں پڑنے سے موٹر سائیکل بے قابو ہو گیا اور ریڑھے سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں محمد ارشاد کو سر اور جسم پر شدید چوٹیں آئیں، اسے سول ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں تشویشناک حالت کے پیش نظر گوجرانوالہ ریفر کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر