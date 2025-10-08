تجاوزات ومنافع خوری : مختلف علاقوں میں کارروائیاں
حکومتی نرخ نامے کی خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں پر جرمانے عائد کیے گئے سستی اشیا کی فراہمی،بازاروں کو تجاوزات سے پاک رکھنا اولین ترجیح :عائشہ حیدر
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)ناجائز تجاوزات اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر پیرا فورس گجرات عائشہ حیدر گوندل کی نگرانی میں انفورسمنٹ ٹیمیں عوامی ریلیف کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہیں۔جلالپور جٹاں میں انفورسمنٹ آفیسر عرفان بھٹی کی قیادت میں کارروائیاں کی گئیں۔ انہوں نے پرانی سبزی منڈی، گلہ ریاضدار اور مین بازار کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورانِ انسپیکشن عارضی اور متحرک تجاوزات کو فوری طور پر ختم کیا گیا جبکہ پختہ تجاوزات کے مالکان کو سختی سے آخری وارننگ جاری کی گئی۔
اشیائے ضروریہ جیسے آٹا، چینی اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں کو چیک کیا گیا، حکومتی نرخ نامے کی خلاف ورزی پر متعدد دکانداروں پر جرمانے عائد کیے گئے ۔اسی طرح انفورسمنٹ آفیسر فیصل بھٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بھلسر موڑ، بوکن موڑ، دولت نگر، جلالپور سوبتیاں اور اعوان شریف میں انسپیکشن کی۔ ناجائز منافع خوری پر دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانے کیے گئے اور سخت وارننگ دی گئی کہ حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عائشہ حیدر گوندل نے کہا کہ عوام کو معیاری اور سستی اشیاء کی فراہمی اور بازاروں کو تجاوزات سے پاک رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔