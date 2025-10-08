صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈگری ہریاں اجتماعی زیادتی کیس کے تمام ملزم گرفتار کرلئے گئے

  • گوجرانوالہ
ڈگری ہریاں اجتماعی زیادتی کیس کے تمام ملزم گرفتار کرلئے گئے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) تھانہ پھلورہ کے علاقے ڈگری ہریاں میں اجتماعی زیادتی اور ویڈیو بنانے کے سنگین مقدمے میں مطلوب فرار ملزموں کبیر اور سعد کو گرفتار کر لیا گیا۔

مقدمے میں نامزد پانچ ملزموں میں سے تین حسنین، احتشام اور سمران کو پولیس نے دو روز قبل ہی گرفتار کر لیا تھا۔پولیس کے مطابق ملزمان نے پانچ سال قبل نابالغ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ ترجمان پولیس نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی خوف کے باعث خاموش رہی، تاہم ویڈیو منظر عام پر آنے پر ڈی پی او کے نوٹس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ڈی پی او فیصل شہزاد نے ملزموں کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ 

 

