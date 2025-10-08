ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد میں اضافہ سطح 90 ہزار کیوسک سے تجاوز
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) دریائے چناب میں پانی کی آمد میں 60 ہزار کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 77 ہزار 862 کیوسک جبکہ دریائے جموں توی میں 11 ہزار 465 کیوسک اور دریائے مناور توی میں 1 ہزار 345 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جا رہی ہے ۔
ہیڈ خانکی کے لیے پانی کا اخراج 80 ہزار 72 کیوسک ہے ۔ ہیڈ مرالہ پر صبح 7 بجے پانی کی آمد 18 ہزار 581 کیوسک تھی جو شام 6 بجے تک بڑھ کر 90 ہزار 672 کیوسک تک پہنچ گئی۔ محکمہ انہار کے مطابق پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔