صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد میں اضافہ سطح 90 ہزار کیوسک سے تجاوز

  • گوجرانوالہ
ہیڈ مرالہ پر پانی کی آمد میں اضافہ سطح 90 ہزار کیوسک سے تجاوز

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) دریائے چناب میں پانی کی آمد میں 60 ہزار کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 77 ہزار 862 کیوسک جبکہ دریائے جموں توی میں 11 ہزار 465 کیوسک اور دریائے مناور توی میں 1 ہزار 345 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی جا رہی ہے ۔

 ہیڈ خانکی کے لیے پانی کا اخراج 80 ہزار 72 کیوسک ہے ۔ ہیڈ مرالہ پر صبح 7 بجے پانی کی آمد 18 ہزار 581 کیوسک تھی جو شام 6 بجے تک بڑھ کر 90 ہزار 672 کیوسک تک پہنچ گئی۔ محکمہ انہار کے مطابق پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

6ہزار سے زائد بجلی چور آزاد، کیسز کی ناقص پیروی ، فیسکو 62 کروڑ ریکور نہ کر سکی

ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے :ذیشان لبھا

واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

غزہ پر مزاحمت کے دوسال پرفلسطین سے اظہار یکجہتی واک

عبدالقادر جیلانی ؒ کی زندگی فلاح کا روشن نمونہ ،پیر آصف رضا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر