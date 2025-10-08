نجی سکول کے طالبعلم پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر، سکیورٹی گارڈ گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دُنیا) تھانہ موترہ کے علاقے میں نجی سکول کے کمسن طالبعلم پر تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آنے پر ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے سیکیورٹی گارڈ ملزم ہارون کو گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ بچوں پر تشدد ناقابلِ برداشت ہے ، ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
