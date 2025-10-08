ڈی پی او آفس گجرات میں ایف بی آر کا انکم ٹیکس ریٹرن سیمینار
انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہر ذمہ دار شہری کی اہم ذمہ داری :مجاہد اقبال ،عمر فاروق
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)ایف بی آر کی جانب سے ڈی پی او آفس گجرات میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں پولیس افسروں کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے طریقہ کار اور اس کی اہمیت پر لیکچرز دیے گئے ۔اس موقع پر ان لینڈ ریونیو انسپکٹر مجاہد اقبال، ان لینڈ ریونیو آفیسر سید جواد مہدی اور محمد اسامہ نے شرکاء کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ان لینڈ ریونیو انسپکٹر مجاہد اقبال نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا نہ صرف ہمارا قومی فریضہ ہے بلکہ ہر ذمہ دار شہری کی اہم ذمہ داری بھی ہے ۔ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے کہا کہ ہمیں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن بروقت فائل کرکے ملکی معیشت کی ترقی اور استحکام میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ۔