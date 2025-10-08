صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او آفس گجرات میں ایف بی آر کا انکم ٹیکس ریٹرن سیمینار

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او آفس گجرات میں ایف بی آر کا انکم ٹیکس ریٹرن سیمینار

انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہر ذمہ دار شہری کی اہم ذمہ داری :مجاہد اقبال ،عمر فاروق

 گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر)ایف بی آر کی جانب سے ڈی پی او آفس گجرات میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں پولیس افسروں کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے طریقہ کار اور اس کی اہمیت پر لیکچرز دیے گئے ۔اس موقع پر ان لینڈ ریونیو انسپکٹر مجاہد اقبال، ان لینڈ ریونیو آفیسر سید جواد مہدی اور محمد اسامہ نے شرکاء کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے متعلق تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ان لینڈ ریونیو انسپکٹر مجاہد اقبال نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا نہ صرف ہمارا قومی فریضہ ہے بلکہ ہر ذمہ دار شہری کی اہم ذمہ داری بھی ہے ۔ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے کہا کہ ہمیں اپنی انکم ٹیکس ریٹرن بروقت فائل کرکے ملکی معیشت کی ترقی اور استحکام میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر