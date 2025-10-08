سابق وزیر عثمان ابراہیم کی گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں آمد
بزنس گروپ نے الیکشن میں کئے وعدے پورے کیے :عثمان ابراہیم ،صدرودیگرکومبارکباد
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) سابق وفاقی وزیر و ایم این اے گوجرانوالہ عثمان ابراہیم اپنی ٹیم کے ہمراہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ، جہاں صدر گوجرانوالہ چیمبر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار، سابق صدور، ایگزیکٹو ممبران اور سینئر لیڈرشپ نے اُن کا پُرتپاک استقبال کیا۔اس موقع پر صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ نے کہا کہ ہم عثمان ابراہیم اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ گوجرانوالہ چیمبر کو جو مقام اور عزت ملنی چاہیے ، ہم ان شاء اللہ وہ دلا کر رہیں گے ۔ آپ کی رہنمائی اور اعتماد ہمیشہ ہمارے لیے مشعلِ راہ رہے ہیں۔
سابق وفاقی وزیر و ایم این اے عثمان ابراہیم نے صدر چیمبر علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی اور نائب صدر فیصل ستار کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ چیمبر نے بزنس کمیونٹی کی بہترین نمائندگی کی ہے ، جس سے کاروباری طبقے میں ایک مثبت پیغام گیا ہے ۔ بزنس گروپ نے الیکشن مہم کے دوران کیے گئے وعدے پورے کیے ہیں۔ علی ہمایوں بٹ واقعی چیمبر کی روحِ رواں ہیں، انہوں نے انتخابی مہم میں جس محنت و لگن کا مظاہرہ کیا، وہی جذبہ اب عملی خدمات میں بھی نظر آئے گا۔ عثمان ابراہیم نے مزید کہا کہ ایم این اے گوجرانوالہ شاہد عثمان ابراہیم، جو صنعت و پیداوار کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں، بھی چیمبر کی موجودہ قیادت کے ساتھ ہیں اور ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے ۔