گجرات: ڈپٹی کمشنر کا بادشاہی روڈ کا دورہ، ہیوی مشینری سے صفائی کروائی
گجرات (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے حکیم جواد الرحمن نظامی کی دعوت پر بادشاہی روڈ کا دورہ کیا۔ صفائی کی ناقص صورتحال پر انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ہیوی مشینری کے ذریعے صفائی کروائی۔
حکیم جواد الرحمن نظامی نے ڈپٹی کمشنر کو علاقے میں صفائی کی ابتر صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔
، جس پر انہوں نے موقع پر کارروائی کی ہدایت دی۔ ناقص صفائی پر سپروائزر اور سینیٹری اسٹاف کی سرزنش کی گئی جبکہ بروقت صفائی اور کوڑے دان کلیئر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ۔حکیم جواد الرحمن نظامی نے فوری ایکشن پر ڈپٹی کمشنر نورالعین قریشی کا شکریہ ادا کیا اور عوامی و سماجی خدمات پر انہیں زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔