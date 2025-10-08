زنا بالجبر کے مقدمات میں منحرف مدعیان کیخلاف الگ مقدمات
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر) تھانہ باغبانپورہ اور گرجاکھ پولیس نے زنا بالجبر کے مقدمات میں منحرف ہونے پر مدعیان کے خلاف دو الگ الگ مقدمات درج کر لیے ،پولیس کے مطابق 11 اگست کو محمد طارق خان سکنہ محلہ مومن آباد گلی نمبر 5 نوشہرہ روڈ نے زیادتی کا مقدمہ درج کروایا تھا،
جس پر پولیس نے ملزم رضوان انصاری کو حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں مدعی نے عدالت میں بیان دیا کہ ملزمان رضوان انصاری اور احسن شہزاد انصاری نے (م) کے ساتھ زنا بالجبر نہیں کیا، بلکہ مقدمہ غلط فہمی کی بنا پر درج کروایا گیا تھا، اس لیے مقدمہ خارج کر کے ملزمان کو رہا کیا جائے ۔دوسرا مقدمہ تھانہ گرجاکھ پولیس نے سب انسپکٹر سرفراز احمد کی مدعیت میں ملزمہ (ا) کے خلاف درج کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے 29 جون کو مقدمہ درج کروایا تھا کہ وہ شادی شدہ خاتون ہے اور ملزم سفیان نے زبردستی زیادتی کی۔ بعد ازاں عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ وقوعہ کے روز وہ پریشان تھی اور غلط فہمی کی بنا پر ملزم سفیان کو نامزد کیا۔ اب اسے یقین ہے کہ سفیان اس واقعے میں ملوث نہیں، بلکہ کسی اور شخص نے زنا بالجبر کیا۔