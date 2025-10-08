ڈسکہ :موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں خطرناک اضافہ
زیادہ وارداتیں کاروباری مراکزکے باہرہورہیں ، پولیس کی نااہلی پر شہری سراپا احتجاج
منڈیکی گورائیہ (نامہ نگار)ڈسکہ شہر میں موٹرسائیکل چوری کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگیا ہے ، جس سے شہری سخت پریشان ہیں۔ تھانہ سٹی ڈسکہ کی حدود میں موٹرسائیکلیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں اور روزانہ شہر کے مختلف مقامات سے موٹرسائیکل چوری ہونے کے واقعات پیش آرہے ہیں۔زیادہ تر وارداتیں مصروف کاروباری مراکز، بینکوں، ہسپتالوں اور دیگر سرکاری دفاتر کے اطراف میں ہو رہی ہیں، جب کہ اب گلی محلوں میں بھی چوری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ شہریوں کے مطابق اکثر اوقات وہ گلی میں موٹرسائیکل کھڑی کر کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو واپس آنے پر بائیک غائب ملتی ہے ۔
تھانہ سٹی پولیس ڈسکہ کی عدم توجہی کے باعث موٹرسائیکل چوری کا سلسلہ گزشتہ کئی مہینوں سے جاری ہے اور اب تک پولیس کسی بھی موٹرسائیکل چور کو گرفتار نہیں کر سکی۔ڈسکہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پولیس وارداتوں پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ، بیشتر مقدمات درج ہی نہیں کیے جاتے اور اہلکار شہریوں کو طفل تسلیاں دے کر ٹال دیتے ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔