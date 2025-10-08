جعلی دستاویزات سے یورپ جانے کی کوشش ناکام
گرفتار ملزموں محمد سلیم اور طورنگ خالد کومزید تحقیقات کیلئے گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) جعلی دستاویزات اور وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے یورپ جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اس کارروائی میں دو مسافر آف لوڈ کر دیے گئے ۔گرفتار ملزمان میں محمد سلیم اور طورنگ خالد شامل ہیں۔ طورنگ خالد فلائٹ نمبر QR631 کے ذریعے ورک ویزے پر سائپرس جا رہا تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر سائپرس کا جعلی ویزا اور جعلی پروٹیکٹر سٹمپ لگا ہوا تھا۔ اس نے گوجرانوالہ کے رہائشی ایجنٹ کو مجموعی طور پر 22 لاکھ روپے ادا کیے تھے ۔دوسرا ملزم محمد سلیم فلائٹ نمبر FZ338 سے وزٹ ویزے پر تاجکستان جا رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق، اس نے تاجکستان سے بعد ازاں لیبیا کے سمندری راستے یورپ جانے کا منصوبہ بنایا تھا اور گوجرانوالہ کے رہائشی ایجنٹ کو مجموعی طور پر 35 لاکھ روپے ادا کیے تھے ۔گرفتار ملزمان ایجنٹوں سے رابطے میں تھے ۔ ملزمان کو مزید تحقیقات اور ایجنٹوں کی نشاندہی کے لیے کمپوزٹ سرکل گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے ۔