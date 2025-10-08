صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دستاویزات سے یورپ جانے کی کوشش ناکام

  • گوجرانوالہ
جعلی دستاویزات سے یورپ جانے کی کوشش ناکام

گرفتار ملزموں محمد سلیم اور طورنگ خالد کومزید تحقیقات کیلئے گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) جعلی دستاویزات اور وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے یورپ جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اس کارروائی میں دو مسافر آف لوڈ کر دیے گئے ۔گرفتار ملزمان میں محمد سلیم اور طورنگ خالد شامل ہیں۔ طورنگ خالد فلائٹ نمبر QR631 کے ذریعے ورک ویزے پر سائپرس جا رہا تھا۔ اس کے پاسپورٹ پر سائپرس کا جعلی ویزا اور جعلی پروٹیکٹر سٹمپ لگا ہوا تھا۔ اس نے گوجرانوالہ کے رہائشی ایجنٹ کو مجموعی طور پر 22 لاکھ روپے ادا کیے تھے ۔دوسرا ملزم محمد سلیم فلائٹ نمبر FZ338 سے وزٹ ویزے پر تاجکستان جا رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق، اس نے تاجکستان سے بعد ازاں لیبیا کے سمندری راستے یورپ جانے کا منصوبہ بنایا تھا اور گوجرانوالہ کے رہائشی ایجنٹ کو مجموعی طور پر 35 لاکھ روپے ادا کیے تھے ۔گرفتار ملزمان ایجنٹوں سے رابطے میں تھے ۔ ملزمان کو مزید تحقیقات اور ایجنٹوں کی نشاندہی کے لیے کمپوزٹ سرکل گوجرانوالہ منتقل کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشی پانی زیر زمین محفوظ بنانے کیلئے 40کنوئوں کی تعمیر کا فیصلہ

38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری

فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ

میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر