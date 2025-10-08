صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
ڈی پی او کا پولیس افسروں اور جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعام دینے کااعلان

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر) تھانہ مرادپور پولیس نے دو گینگز کے سرغنہ سمیت سات خطرناک ڈاکو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ مال اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ مرادپور سب انسپکٹر قیصر بشیر نے جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر حکمتِ عملی کے ذریعے مانا اور سہیلا گینگز کے سرغنہ سمیت سات ملزمان کو گرفتار کیا۔گرفتار ملزمان شہریوں کی موٹر سائیکلیں، نقدی اور قیمتی موبائل فونز چھیننے اور چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث تھے ۔

دوران تفتیش ملزمان نے 23 وارداتوں کا انکشاف کیا۔ پولیس نے ملزموں کے قبضہ سے 5 موٹر سائیکلیں، 2 لاکھ 20 ہزار روپے ، 6 قیمتی سمارٹ فونز اور 2 پسٹل 30 بور معہ متعدد گولیاں برآمدکرلئے ،گرفتار ملزمان میں عبدالرحمان (سکنہ پکا گڑھا)، عرفان (سکنہ کوٹلی بہرام)، وقاص (سکنہ پکا گڑھا)، اعظم (سکنہ پکا گڑھا)، عدنان عرف نونی (سکنہ پکا گڑھا)، سہیل اور یاسر (سکنہ سیووال) شامل ہیں۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کے افسران اور جوانوں کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس اور نقد انعام کا اعلان کیا ہے ۔

 

