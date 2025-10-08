نالہ ایک پر قبضوں کی غلط رپورٹ دینے پر پٹواری برطرف
کارروائی ایمپلائز ایفیشنسی، ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006ء کے تحت کی گئی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) نالہ ایک پر غیر قانونی قبضوں سے متعلق غلط رپورٹ جمع کرانے پر پٹواری بدر امین کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ خواجہ محمد عمیر محمود نے پنجاب ایمپلائز ایفیشنسی، ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006ء کے تحت عمل میں لائی۔تفصیلات کے مطابق متعلقہ پٹواری کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ نالہ ایک پر غیر قانونی قبضہ جات کی نشاندہی کریں، ریاستی زمین کی حد بندی کریں اور قابضین کے خلاف کارروائی یقینی بنائیں، تاہم انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ موضع پنڈی آرائیاں، پورہ ہیراں، نیکاپورہ اور جودھے والی میں کوئی غیر قانونی قبضہ موجود نہیں۔
بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے خود موقع پر جاکر فیلڈ بک اور شجرہ پارچہ کی مدد سے معائنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ 8 سے 10 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات اور قبضے موجود ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق پٹواری کی جانب سے ‘‘کوئی قبضہ نہیں’’ کی رپورٹ حقائق چھپانے اور قابضین کی پشت پناہی کے مترادف تھی۔تحقیقات کے بعد بدر امین کو جعلی رپورٹ دینے ، غیر قانونی قابضین سے ملی بھگت اور سرکاری فرائض میں غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ ان کی غلط رپورٹنگ سے نالہ ایک کا بہاؤ متاثر ہوا جس سے علاقہ نقصان سے دوچار ہوا۔ اسی بنیاد پر اسسٹنٹ کمشنر نے بدر امین کو ملازمت سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ۔