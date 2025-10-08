صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم تبدیل :بچوں میں نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
موسم تبدیل :بچوں میں نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں اضافہ

بیماریوں سے بچنے کیلئے صبح وشام کے وقت گرم ملبوسات پہنیں :ڈاکٹرزکامشورہ

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) موسم کی تبدیلی کے باعث ہسپتالوں میں شہری، بالخصوص بچے ، نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں مبتلا ہو کر پہنچنے لگے ہیں۔ ان امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔پرائیویٹ ہسپتالوں کے ڈاکٹرز نے مہنگے علاج اور ذاتی لیبارٹریز سے ٹیسٹ تجویز کرنا شروع کر دیے ہیں، تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں اس طرح کی بیماریاں عام ہیں۔ صبح سویرے سردی کے اثرات کی وجہ سے موسمی بیماریوں میں اضافہ کا خدشہ بڑھ جاتا ہے ، خاص طور پر نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ۔مریضوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی رش دیکھنے میں آیا ہے ۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، صبح اور شام کے وقت گرم ملبوسات پہنیں اور بیماریوں سے بچاؤ کو یقینی بنائیں۔

 

