ایف بی آر کی کارروائی، 170 کارٹن نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ برآمد
سٹاک مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف بی آر، آر ٹی او گوجرانوالہ کے دفتر منتقل
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ نیٹ ورک (IREN) ایف بی آر گوجرانوالہ کی جانب سے کامیاب کارروائی میں نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹ برآمد کر لیے گئے ۔چیف کمشنر یاسمین فاطمہ کی خصوصی ہدایات پر کمشنر وقاص حنیف، کمشنر محمد ماجد چوہدری اور ایڈیشنل کمشنر ہیڈکوارٹر میڈم رفعت عزیز کی زیر نگرانی کارروائی عمل میں لائی گئی۔آئی آر ای این اسکواڈ آر ٹی او گوجرانوالہ نے انٹیلی جنس کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے سی سی آئی آر آر ٹی او گوجرانوالہ کی ہدایات کے مطابق چن دا قلعہ، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ پر ایک گاڑی کو روکا۔اس کارروائی کے دوران مور ون برانڈ کے 170 کارٹن غیر ڈیوٹی شدہ / غیر ٹیکس شدہ سگریٹس بغیر ایف بی آر بار کوڈ سٹیکرز کے برآمد کیے گئے ۔
یہ سٹاک مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف بی آر، آر ٹی او گوجرانوالہ کے دفتر منتقل کر دیا گیا ہے ۔انٹیلی جنس کارروائی کی سربراہی سینئر آڈیٹر جاوید اقبال نے کی۔انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ان سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، اور پیکٹس پر ایف بی آر کے جاری کردہ بار کوڈ اسٹیمپ بھی موجود نہیں تھے ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سگریٹس بغیر ٹیکس ادائیگی کے فیکٹری سے نکالے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ محکمہ کسی کو غیر قانونی طور پر سگریٹس فروخت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔چیف کمشنر یاسمین فاطمہ نے اس کامیاب کارروائی پر آئی آر ای این اسکواڈ اور پوری ٹیم کو سراہا اور ان کی کارکردگی کو قابل تحسین قرار دیا۔