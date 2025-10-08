صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال نئی نویلی دلہن اغوا ، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال نئی نویلی دلہن اغوا ، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

سمبڑیال (سٹی رپورٹر) نئی نویلی دلہن کنزہ بی بی کے اغوا کے واقعے میں تھانہ ایئرپورٹ کے موضع کولوکے کے رہائشی محمد اشرف کی بہو کو ورغلا پھسلا کر اغوا کرنے پر 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق، کنزہ بی بی کی چند ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ ملزمان شازیہ شہباز، محمد شہباز اور 3 نامعلوم افراد نے دلہن کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا تاکہ حرام کاری کا ارادہ پورا کیا جا سکے ۔تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے سسر محمد اشرف کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔ 

 

