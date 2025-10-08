سمبڑیال: 2بچیوں سے زیادتی ،دینی معلم گرفتار
سمبڑیال،سیالکوٹ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا ) دوبچوں کوزیادتی کانشانہ بنانیوالے دینی معلم کوگرفتارکرلیاگیا ، سمبڑیال کے علاقہ تھانہ بیگووالہ کے علاقہ بیگووالہ کے رہائشی طارق حسین کی 8سالہ بیٹی (ز) اوربھانجی 9سالہ (د ف ) محلہ ہی میں واقع زاہد اقبال کے گھر سپارہ پڑھنے کے لیے جاتی تھیں۔۔۔
اوروہ ان کو اپنی ہوس کانشانہ بناتاتھا۔ تھانہ بیگووالہ پولیس نے ایک بچی کے والد کی درخواست پر معلم کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرلیا ۔دوسری طرف ڈی پی اوکے نوٹس پر تھانہ بڈیانہ پولیس نے 10 سالہ بچی سے زیادتی کرنیوالے ملزم کاوش مسیح کوگرفتارکرلیا۔